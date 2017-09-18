Diyarbakır’da hastaneler yenileniyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binası ve Kadın Doğum Hastanesi ek binası vatandaşların daha rahat sağlık hizmeti alabilmesi için yenileniyor. Daha önce Kadın Doğum Hastanesi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek binasında başlatılan refakatçi koltuklarının değişimi ana binayı da içine alacak şekilde geliştirildi. Bu kapsamda toplamda 700 refakatçi koltuğu yenilendi. Yenileme çalışmaları kapsamında yaklaşık 700 odanın perdesi ve güneşliği tamamlandı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dış cephe giydirmesinin de kısa sürede tamir edilip yeni bir görünüm kazandırılacağı belirtildi.

“Amacımız tüm odaları VİP odalar haline getirmek”

Konuyla ilgili konuşan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi Uzman Dr. Muhammet Asena, hastanede belirledikleri eksikleri kısa sürede tamamlamak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Asena, “Teknik anlamdaki eksikliklerimizin bir an önce giderilmesi için çalışma başlatmıştık. Bu konuda kısa sürede ciddi bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Yönetime geldiğimiz günden bu yana hasta şikayetlerine ayrı bir önem verdik. Bizlere gelen yapıcı tüm eleştirileri rapor haline getirip bunların giderilmesi konusunda çalışma arkadaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Bakanlığımızın da desteğiyle hastanemizde kısa sürede büyük işler yapıldı. Bu zaman zarfında hastalarımızın ve refakatçilerimizin kalite standartları daha yüksek odalarda hizmet görmelerini sağladık. Bu konuda koridorların yer mermerlerinin değiştirilmesinden tutunda, hastanenin tamamının boyanmasına kadar çok sayıda teknik anlamdaki sıkıntılar giderildi. Hasta refakatçilerimiz için 700 dinlenme koltuğu alınarak, eskimiş tüm koltuklar yenilendi. İki hastanemizde yaklaşık 700 odanın tül perdesi ve güneşliği değiştirildi. Hastanemizde VİP odamız yok ve olmayacak da. Amacımız bu yılın sonuna kadar parça parça değişikliklerle tüm odalarımızı VİP odalar haline getirmek. Çünkü hastalarımız bizim için çok önemli” dedi.