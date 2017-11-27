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27 Kasım 2017 13:23

Diyarbakır’da hatalı park eden araçlar çekildi

Kent merkezinde trafik düzeni ve güvenliğinin sorunsuz şekilde seyretmesi amacıyla çalışmalarını her gün 08.

Diyarbakır’da hatalı park eden araçlar çekildi

27 Kasım 2017 13:23

00-24.00 saatleri arasında 2 ekiple sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hatalı park eden araçları çekici vasıtasıyla Zabıta Trafik Amirliği Otoparkı’na çekiyor.


Araç ve yaya trafik akışının sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, kent genelinde araçlarını kaldırım üzerine, bisiklet yollarına, engelli rampası ve yaya geçidi önlerine, park yasağı bulunan alanlara ve toplu taşıma duraklarının bulunduğu yerlere yanlış şekilde park eden araçları çekici vasıtasıyla çekiyor. Yaya ile araç trafiğinin güvenliği ve düzeni için Zabıta Trafik ekipleri 08.00-16.00 ile 16.00-04.00 saatleri arasında çalışmalarını 2 ekiple rutin bir şekilde sürdürüyor.


Park yasağı bulunan yerlere park eden araçların çekilmesi uygulamasını Şeyh Sait Meydanı’nda (Dağkapı Meydanı) gerçekleştiren ekipler, ilk etapta yanlış şekilde park eden araçları yaptıkları anonslarla uyarıyor. Anons uyarılarının ardından aracın yanlış şekilde park edilmesi ve aracın ekipler tarafından zarar verilmeden alındığı fotoğraflanarak çekici vasıtasıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Amirliği otoparkına çekiliyor. Otoparka çekilen araçlar sahiplerine “Araç Teslim Tesellüm Belgesi” ile çekici masrafı alınarak teslim ediliyor.




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