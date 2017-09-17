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17 Eylül 2017 19:50

Diyarbakır’da HDP mitingi

HDP tarafından Diyarbakır’da, “Adalet, Vicdan ve Demokrasi” mitingi gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da HDP mitingi

17 Eylül 2017 19:50


HDP, Diyarbakır’da “Adalet, Vicdan ve Demokrasi” mitingi gerçekleştirdi. Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Miting nedeniyle meydan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting süresi boyunca bir polis helikopteri meydanın üzerinde uçtu. Mitinge gelenler, arama noktalarında didik didik aranırken, alana HDP flamaları dışında herhangi bir flamanın sokulmasına izin verilmedi. Meydanın çevresindeki bazı bölgelere de zırhlı araçlar ve Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) yerleştirildi.


Mitingde konuşan HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, “Çoğulculuk güzelliktir. Ret, inkar ve tekçilik bu coğrafya için zulmün kendisidir. Özgürlük halaylarını bu meydanda birlikte çekeceğiz” dedi.


Miting, konuşmalar ve yerel grupların sahne almalarının ardından sona erdi.




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