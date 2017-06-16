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16 Haziran 2017 00:42

Diyarbakır’da huzur operasyonu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çok sayıda güvenlik görevlisinin katılımı ile huzur operasyonu yapıldı.

Diyarbakır’da huzur operasyonu

16 Haziran 2017 00:42


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde, Sur ilçe, özel harekat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve narkotik suçlarla mücadele şube ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya 200’e yakın güvenlik görevlisi katıldı. Ekipler, 30 ayrı noktada umuma açık yerleri denetlerken, şüphelilerin genel bilgi taraması ile üst araması yapıldı. Uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla metruk binalar kontrol edildi. Güvenlik görevlileri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların evine de operasyon düzenledi. Şahısların evde bulunmamaları üzerine polisler tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.


Uygulamada hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı.




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