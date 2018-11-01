Diyarbakır'da ilaçlama personeline eğitim

Zararlı vektörlerle mücadele çalışmalarını yazlık ve kışlık olmak üzere 365 gün kesintisiz sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ilaçlama alanında çalışan 90 personele eğitim verdi. Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen eğitimde Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz Kaya, personelleri zararlı vektörler (sivrisinek, karasinek) ile kullanılan ilaçlar hakkında bilgilendirdi. Kaya, zararlı vektörlerin biyolojileri, bulaştırdıkları hastalıklar, entegre mücadele kapsamında kültürel, mekanik ve kimyasal müdahaleyi anlattı. Sahada çalışma yürüten personellere zararlı vektörlerin üreme yerleri hakkında detaylı bilgi veren Kaya, hedef türlerin biyolojik yaşam evrelerine göre kullanılan ilaçların etkisine de vurgu yaptı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu da kent ve ilçelerde yürütülen zararlı vektörlerle mücadelenin insan sağlığına sağladığı yararlara değindi.