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15 Mayıs 2018 22:58

Diyarbakır’da ilk teravih kılındı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan ve ’İslam’ın 5.

Diyarbakır’da ilk teravih kılındı

15 Mayıs 2018 22:58

Harem-i Şerifi’ olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami’de ilk teravih kılındı.


Diyarbakır’da On bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk teravih namazı kılındı. Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami’ye gelen vatandaşlar, teravih namazını eda ettikten sonra, hep birlikte dua ederek, oruç tutmak için niyet getirdi. Namaz kılmak için camiye gelen Hüsnü Aytun, “Keşke bütün sene böyle olmuş olsaydı. Bu oruç ayında olan duyarlılık, hissiyat, topluma karşı olan duyarlılık keşke bütün sene olsaydı. Sadece Diyarbakır’da, Türkiye’de değil bütün dünyada olsaydı. Savaşlar olmasaydı. Mühim olan bu teravihi ve bu ayı bütün seneye yaymak. Bütün seneyi getirip bu aya sıkıştırmak değil” dedi.


Camide namazını eda etmek için gelen Veysel Ekinci ise, “Ramazan on bir ayın sultandır. Herkes bu ayı bekliyor. Bu ayda Diyarbakır daha bir güzel oluyor. Diğer on bir aya göre daha şen ve İslamiyet’te de önemli bir ayımız. İnsan ister ki on iki ayda böyle olsun. Güzel bir ay inşallah hayırlara vesile olur. Ulu Cami asırlardır insanlara, Müslümanlara hizmet eden bir cami. İslam dünyasının 5’inci Haremi Şerifi. Burada namaz kılmak tabi ki büyük bir şans. Bunun için mutluyuz” diye konuştu.




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