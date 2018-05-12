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12 Mayıs 2018 12:48

Diyarbakır’da inşaat iskelesi çöktü: 2’si ağır 5 işçi yaralı

Diyarbakır’da özel bir hastaneye ait inşaatın iskelesi üzerinde işçilerin bulunduğu esnada çöktü.

Diyarbakır’da inşaat iskelesi çöktü: 2’si ağır 5 işçi yaralı

12 Mayıs 2018 12:48

Olayda 2’si ağır 5 işçi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Özel bir hastaneye ait olduğu öğrenilen inşaatın iç tarafında bulunan iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. İskelenin çökmesi ile birlikte üzerinde bulunan 5 işçi sert zemine çakılarak yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından işçiler, ifadelerinin alınması üzerine emniyete götürüldü.


Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.




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