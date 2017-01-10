Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 16:38

Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonları

Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonları

10 Ocak 2017 16:38

Diyarbakır’da 32 ayrı kaçakçılık operasyonunda 793 bin 694 paket gümrük kaçağı sigara, 29 adet kaçak cep telefonu, 8 bin 192 litre kaçak akaryakıt ve bir adet tarihi eser ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26.11.2016-09.01.2017 tarihleri arasında 32 ayrı operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 5 milyon 555 bin 858 TL olan 793 bin 694 paket gümrük kaçağı sigara, piyasa değeri 18 bin 850 TL olan 29 adet kaçak cep telefonu, 8 bin 192 litre kaçak akaryakıt ve bir adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 40 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, kaçak sigara, çay, cep telefonu ve akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı tespit edilen 19 araca ise el konulmuştur. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir” denildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
8
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç