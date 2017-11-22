Diyarbakır’da kadın yaşam merkezi açıldı

Merkezin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla da katıldı.

Kadın istihdamına yönelik çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir İlçesi Benusen Mahallesi’nde Kadın Yaşam Merkezi açtı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Benusen Mahallesi’ndeki vatandaşlara hizmet veren Çamaşır Evi’nde kurulan Kadın Yaşım Merkezi’nin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla yaptı. Açılışa Lütfiye Atilla’nın yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şakir Yaman, İŞKUR Diyarbakır İl Müdürü İsmail Koç, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından merkezi dolaşan Lütfiye Atilla, yürütülecek çalışmalarla ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. Merkezde çocuklara pamuk şekeri dağıtan Hanımefendi Atilla ardından mahalledeki vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Merkezde üç kurs hizmet verecek

Merkezin açılmasından önce mahallede saha çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalledeki 300 evi ziyaret ederek açılacak kurslar için araştırma yaptılar. Büyükşehir Belediyesi, mahallede yaşayan vatandaşların isteği üzerine Kur’an, kuaförlük ve tekstil kursları açtı. İŞKUR ile yapılan protokol ile kursiyerler İŞKUR üzerinden istihdam edilecek.

Merkezde kursiyerlerin çocuklarının faydalanması için kreş ve oyun odaları bulunuyor. Kreşte bulunan uzman eğitmenler tarafından 4 - 6 yaş arası çocuklara değerler eğitimi veriyor. 4 yaşından küçük çocuklara ise kreş hizmeti veriliyor. Ayrıca Çamaşır Evi’nde mahalledeki vatandaşların ücretsiz faydalandığı çamaşır yıkama da devam ediyor.