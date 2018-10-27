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Diyarbakır'da Kardeşlik Köprüsü programı başladı

Kardeşlik Köprüsü projesi kapsamında İstanbul’dan gelen 56 din görevlisi, Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile bir araya geldi.

Kardeşlik Köprüsü projesi kapsamında İstanbul'dan gelen 56 din görevlisi, Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile bir araya geldi.


Kardeşlik Köprüsü projesi kapsamında İstanbul'dan gelen 56 kişilik bir grup Diyarbakır'ı gezdi. İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile bir araya gelip sohbet eden din adamları, burada kentin durumu hakkında bilgi aldı. 3 gün boyunca Diyarbakır'ı gezip vatandaşlarla görüşecek olan grup, daha sonra kentten ayrılarak gittikleri yerlerde izlenimlerini aktaracak.


Öte yandan Kardeşlik Köprüsü projesi kapsamında önümüzdeki dönemlerde de grupların geleceği ve Diyarbakır'dan grupların Türkiye'nin farklı illerini görme fırsatı bulacağı öğrenildi.

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