Diyarbakır'da kariyer zirvesi düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde “Kişisel Gelişim ve Etkileşim Zirvesi” düzenlendi.

Kariyer Stratejisi ve İnsan Kaynakları Danışmanı Ayşen Laçinel, İletişim Koçu Burak Törün, eğitmen ve program sunucusu Ayça Törün ile ünlü komedyen Hayrettin tarafından sertifikalı “Kişisel Gelişim ve Etkileşim Zirvesi” düzenledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye sivil toplum örgütleri ile kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Zirvenin düzenlenmesine öncülük eden Aras Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Recep Koyuncu, amaçlarının kişisel bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni bilgilerin öğrenilmesi ve sıra dışı bir motivasyon oluşturmak olduğunu söyledi.

“Farkındalık her şeydir”

Zirvede konuşan Kariyer Stratejisi ve İnsan Kaynakları Danışmanı Ayşen Laçinel, bireyin önce “Sen kimsin?” sorusunun cevabını vermesi gerektiğini ifade ederek, her şeyin farkındalıkla başladığını dile getirdi. Yeteneklerini fark eden kişinin ilgi ve yeteneklerini ön plana çıkarabileceği kendi mesleğini seçeceğini aktaran Laçinel, “Sevilerek yapılan iş başarıyı, başarı da maddi ve manevi takdiri beraberinde getirir. Şirketlerin işe alım tarafına bakınca henüz kurumsallaşmasını tamamlamamış, organizasyon şeması ve görev tanımlarını netleştirmemişken alelacele işe alım yapıp, ne istediğinin farkında olmadan pozisyon kapatınca işe aldığı gibi çıktığı da bir oluyor çalışanların. Farkındalık her şeydir” dedi.

Zirve, diğer eğitimcilerin konuşmalarıyla devam etti.