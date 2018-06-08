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08 Haziran 2018 16:12

Diyarbakır’da karne heyecanı

Diyarbakır’da, 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile 500 bine yakın öğrenci karnelerini aldı.

Diyarbakır’da karne heyecanı

08 Haziran 2018 16:12


Tüm Türkiye’de 2017-2018 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. Eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeni ile Diyarbakır’da tören düzenlendi. Bağlar ilçesinde bulunan Selahaddin-i Eyyubi İlkokulunda karne dağıtım törenine Milliği Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cumali Demirtaş, Diyarbakır Vali Yardımcısı Tolga Toğan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Demirtaş, eğitim öğretim sona erdiğini, çocukların yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.


Konuşmaların ardından öğrencilere karne ve hediyeleri verildi.




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