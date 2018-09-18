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Diyarbakır'da ‘Karpuz Kupası' koşusu yapıldı

Diyarbakır’da “Kültür ve Karpuz Festivali” çerçevesinde, “Karpuz Kupası” koşusu yapıldı.

Diyarbakır'da “Kültür ve Karpuz Festivali” çerçevesinde, “Karpuz Kupası” koşusu yapıldı.


Diyarbakır'da “Kültür ve Karpuz Festivali” çerçevesinde, “Karpuz Kupası” koşusu yapıldı. Diyarbakır Hipodromunda yapılan koşuyu, Jokey Galip Kılıç'ın bindiği “New Alaçat” adlı at kazandı. Koşunun sonunda kupa töreni düzenlendi. Törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Çınar Kaymakamı Selami Kaya, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çok sayıda yarış sever katıldı.

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