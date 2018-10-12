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Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 396. Sokakta bulunan Yüksel Apartmanının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Acil Servis ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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