Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 11:12

Diyarbakır’da kuaförlerin bayram mesaisi yoğun geçiyor

Diyarbakır’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kuaförler, oluşan yoğunluk nedeniyle gece gündüz çalışıyor.

Diyarbakır’da kuaförlerin bayram mesaisi yoğun geçiyor

19 Ağustos 2018 11:12


Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi kuaförler oluşan yoğunluğa yetişebilmek için sabah erken saatlerde açtıkları işyerlerinde gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerine hizmet sunuyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kuaför işleten Kerim Demir, bayram yoğunluğunun başladığını belirterek, "Ramazan bayramı daha çok yoğun geçiyor, Kurban Bayramında ise bu yoğunluk biraz daha düşüyor ama o bile Allah’a şükür iyidir. Dokuz günlük tatilden dolayı yoğunluk şimdiden başladı. Gece saat 1’den aşağı eve gittiğimiz olmuyor, arife günü ise sabahlıyoruz millet namaza giderken biz burada müşterileri tıraş ediyoruz. Şimdiden tüm Diyarbakır halkının bayramını kutluyorum” dedi.



Randevu sistemi ile çalışıyorlar


Oluşan yoğunluk nedeni ile randevu alarak tıraş olmaya geldiğini ifade eden Mustafa Tekin, randevu saati gelmesine rağmen 1 beklediğini ve sıranın ancak kendisine geldiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç