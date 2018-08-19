Diyarbakır’da kuaförlerin bayram mesaisi yoğun geçiyor

Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi kuaförler oluşan yoğunluğa yetişebilmek için sabah erken saatlerde açtıkları işyerlerinde gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerine hizmet sunuyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kuaför işleten Kerim Demir, bayram yoğunluğunun başladığını belirterek, "Ramazan bayramı daha çok yoğun geçiyor, Kurban Bayramında ise bu yoğunluk biraz daha düşüyor ama o bile Allah’a şükür iyidir. Dokuz günlük tatilden dolayı yoğunluk şimdiden başladı. Gece saat 1’den aşağı eve gittiğimiz olmuyor, arife günü ise sabahlıyoruz millet namaza giderken biz burada müşterileri tıraş ediyoruz. Şimdiden tüm Diyarbakır halkının bayramını kutluyorum” dedi.

Randevu sistemi ile çalışıyorlar

Oluşan yoğunluk nedeni ile randevu alarak tıraş olmaya geldiğini ifade eden Mustafa Tekin, randevu saati gelmesine rağmen 1 beklediğini ve sıranın ancak kendisine geldiğini söyledi.