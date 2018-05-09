Diyarbakır’da kupa finali bereketi

Taraftar akının yaşandığı kentteki esnaf yoğunluğa yetişmeye çalışırken, bu tür etkinliklerin de artmasını talep etti.

Galatasaray’ı eleyen TM Akhisarspor ile ilk maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalıp tatil edilen ikinci maça Beşiktaş’ın maça çıkmamasıyla 3-0 hükmen galibiyetle adını finale yazdıran Fenerbahçe arasındaki final yarın saat 20.30’da Diyarbakır’da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası final maçı ile açılışı da yapılacak olan Yeni Diyarbakır Stadı’nda maç öncesi takımlar kente gelmeye başladı. Sabah saatlerinde kente gelen TM Akhisarspor maç saatini bekleyeceği otele yerleşirken, Fenerbahçe ise İstanbul’da yapacağı son idman sonrası Diyarbakır’a hareket edecek.

Otellerde doluluk yüzde 100’ü buldu

Fenerbahçe ile TM Akhisarspor arasında oynanacak kupa finali en çok Diyarbakırlıları sevindirdi. Kentte bulunan otellerde boş yer kalmadı. İl dışından gelen taraftarların da ilgi gösterdiği maç öncesi kenti gezme fırsatı bulan vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Yoğunluk dolayısıyla yüzleri gülen esnaf, bu tür etkinliklerin kentte daha çok yapılmasını istedi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı ve Dies Otel Genel Müdürü Havva Doğan, ilkbahar sezonuna iyi başladıklarını söyledi. Ziraat Türkiye kupası maçı öncesi son üç gündür olağanüstü bir doluluk yaşadıklarına dikkat çeken Doğan, “Misafirlerimizin çoğunu evimize bile alıyoruz. Tüm otelciler boş odalarını birbirlerine vermeye başladı. Amacımız kimseyi dışarıda bırakmamak. Şu anda Diyarbakır’da hiçbir otelde son üç gün için boş oda kalmadı. 8-9-10 mayıs tarihleri arasında otellerde boş yer bulamazsınız. Bazı otelci arkadaşlarımızda kulüpler, bazılarında kulüpler var, bazılarında taraftarlar var. Bir şekilde maç ile alakalı bir doluluk yaşandığını söyleyebiliriz” dedi.

Diyarbakır’da 2 yıl öncesine kadar kötü bir süreç yaşadıklarını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

“Huzursuz bir ortam yaşandı ne yazık ki, doğal olarak insanların güven algısı kırılmıştı. Sonraki süreçte, turizm sektörü bir bütün olarak ve tabi ki diğer bileşenleri ile beraber bu güvensizlik algısını kırmayı başardık. Bunu çeşitli fuarlarla, organizasyonlarla kırmaya çalıştık ve kısmen de kırdığımızı düşünüyoruz ki bugün bu süreci yaşıyoruz.”

Vatandaş final maçının Diyarbakır’da olmasından mutlu

Fenerbahçe ve TM Akhisarspor’un Türkiye kupası final maçını Diyarbakır’da oynayacak olması en çok da kent sakinlerini sevindirdi. Vatandaşlardan Hasan Kan, Diyarbakır’ın tanıtımı için maçın burada oynanmasının önemli olduğunu belirterek, “Diyarbakır bölgenin en büyük şehri. Kenti batı illerindeki vatandaşların da kenti tanıması için maçın burada oynanmasının Diyarbakır için çok iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Furkan Turan isimli vatandaş ise, Diyarbekirspor taraftarı olduğunu fakat İstanbul takımlarından Fenerbahçe’yi tuttuğunu kaydetti. Turan, şunları söyledi:

“Bu maçın Diyarbakır’da oynanması, kentimiz için çok önemli bir adım. Diyarbakırlılar olarak Fenerbahçe ve Akhisarspor taraftarlarını çok güzel ağırlamak istiyoruz. Yarın akşam Fenerbahçe’ye destek vereceğim. EURO 2024 öncesi bu maçın Diyarbakır’da oynanacak olmasını Türkiye futbolu için de önemli olarak görüyoruz. Çok güzle bir stat yapılmış, inşallah Fenerbahçe bu baçı 3-1 galip tamamlayacak.”

Mehmet isimli üniversite öğrencisi ise, maçın Diyarbakır’a katkı sağlayacağını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“bu maçın Diyarbakır’da oynanması kente çok büyük katkı sağlar. Çünkü buradaki kötü algıların yıkılmasına vesile olur. Önceden tribün olayları oldu ve Diyarbakır çok kötü anıldı. İyi bir ev sahipliği yaparsak bu algılardan kurtulacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe’nin Akhisar’ı yenip kupayı alacağını düşünüyorum.”

Esnaf yoğunluktan memnun

Final maçı öncesi kente gelen taraftar grupları, en işlek noktalarını gezip Diyarbakır’a has tatları deneme fırsatı buldu. Yoğunluktan memnun olan esnaf ise, bu tür etkinliklerin kentte daha fazla yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Diyarbakır’ın meşhur tatlıcılarından olan Mehmet Altunbay, çevre illerden gelecek olan taraftarların esnafa da katkı sağladığını vurguladı. Altunbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maça gelecek olan çevre illerdeki vatandaşlar, buraya geldiği zaman bütün esnafa fayda sağlıyor. Bu tür etkinliklerin Diyarbakır’da devamlı yapılmasını istiyoruz ve Diyarbakırspor’u da Süper Lig’de görmek istiyoruz. Maçın Diyarbakır’da oynanacak olması kente çok büyük bir katma değer sağlayacaktır. Daha önce Diyarbakır’a hiç gelmemiş olan yerli turistler, hem maça gelecek hem de Diyarbakır’ı gezmeye gelecek. Bu Diyarbakır’ın tanıtımı açısından çok önemli olacak.”