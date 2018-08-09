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09 Ağustos 2018 13:57

Diyarbakır’da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile hazırlıklarını tamamladı.

Diyarbakır’da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

09 Ağustos 2018 13:57


Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Atalar, Diyarbakır ve ilçelerindeki kurban kesim yerlerinde kontrol ve denetim yapmak üzere gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Kurban Bayramı süresince toplam 43 veteriner hekim ve 1 zooteknistin kurban kesim yerlerinde kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlara teknik, hijyen ve hayvan sağlık hizmetleri konularında bilgi vereceğini belirten Atalar, “Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpe ve pasaportları Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ve Uygulama Talimatının ilgili hükümleri çerçevesinde toplanarak pasaportların en yakın il ilçe tarım ve orman müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir. Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden mahalle ve köy muhtarlarına teslim edilmesi ve muhtarlar tarafından bağlı bulundukları il ilçe müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. 2018 yılı kurbanlık hayvan sayısı büyükbaş 33 bin 534 küçükbaş ise 55 bin 287 olarak kaydedildi. İl merkezinde 13 noktada kurban kesim noktası oluşturulurken, 5 noktada ise satış alanı oluşturuldu” dedi.




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