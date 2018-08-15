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15 Ağustos 2018 10:34

Diyarbakır’da kurbanlıklar zararına satılıyor

Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını canlı hayvan pazarına getiren çiftçiler, yem pahalılığı nedeniyle zararına satış yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Diyarbakır’da kurbanlıklar zararına satılıyor

15 Ağustos 2018 10:34


Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır Çarıklı Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Geçen yıla oranla satışların kötü olduğunu, yem ve ilaç gibi ürünlerin pahalılığından zararına satışlar yaptıklarını aktaran besiciler, bir ay önce kilosu 19 TL olan hayvanların bayram öncesi 17 TL’ye bile satılamadığını söyledi.



“Geçen yıl daha iyiydi”


Geçen yıla oranla satışların kötü gittiğini ifade eden Remzi Safi, “Yem, saman, ilaç ve benzeri ürünlerin pahalılığı yüzünden zarardayız. Bugün 2 tane getirdim. Her ikisini de zarara sattık. Yaklaşık 11 bin TL maliyetimiz vardı. 9 bin 700 TL fiyat veriyorlar. 2 yıldır da ahırımızda besliyoruz. Zararına satıyoruz. Hayvanın canlı ağırlığı 600 kilogram geliyor. Geçen yıl daha iyiydi. Bu yıl zarar” dedi.



“Kilosu 17 TL’ye bile gitmiyor”


Hayvanların kilosunun bir ay önce 19 TL civarında olduğunu dile getiren Abdulcabbar Sürgün ise şunları kaydetti:


“Alan da satan da zarar ediyor. Geçen yıl daha iyiydi. Bir ay önce kilosu 19 TL idi şimdi 17’ye gitmiyor. Zarar ediyoruz. Bir hafta elimizde kaldığı zaman zararına satacağız.”




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