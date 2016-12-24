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24 Aralık 2016 15:44

Diyarbakır’da maddi hasarlı trafik kazası

Diyarbakır’da maddi hasarlı trafik kazası

24 Aralık 2016 15:44

Diyarbakır’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü refüje çarparak durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre olay, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı’nda meydana geldi. 38 FY 188 plakalı araç sürücüsü, yolun kaygan olması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücünün yardımına çevrede görev yapa valeler yetişti. Valelerin yardımı ile refüjden indirilen araçta maddi hasar oluştu.
Araç çekici yardımı ile kaza yerinden alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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