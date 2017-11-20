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20 Kasım 2017 11:22

Diyarbakır’da ‘mamanı al gel’ kampanyası

Diyarbakır’da, kış aylarının gelmesi ile beraber hayvanların soğuktan etkilenmelerini önlemek için 30 kedi evi yapıldı.

Diyarbakır’da ‘mamanı al gel’ kampanyası

20 Kasım 2017 11:22

Yapılan evlerin ardından ‘mamanı al gel’ kampanyası başlatıldı.


Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübünün girişimi ve bir ısı yalıtım firmasının sponsorluğunda kent genelinde yerleştirilecek olan 30 adet kedi evinin yapımı tamamlandı. Birkaç kedinin aynı anda içine girebileceği büyüklükte dizayn edilen evlerin, önümüzdeki günlerde belirlenen yerlere monte edileceği bildirildi. Yapılan evlerde kedilerin her an yiyecek bulmalarını sağlamak için de ‘mamanı al gel’ kampanyası başlatıldı.


Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, “Bir ısı yalıtım firmasının desteği ile Diyarbakır’da 30 kedi evi yapıyoruz. Yapacağımız çalışma kapsamında sokak hayvanlarımız için gönüllü arkadaşların gerek üretim aşamasında gerek ise mama temininde desteğini bekliyoruz. Mama konusunda süreklilik gerektiği için destekler bizim için çok önemlidir” dedi.




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