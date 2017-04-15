Diyarbakır’da masa tenisinde heyecan sona erdi

8-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Köşkler Mahallesi Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara, 12 erkek 2 kadın takımı yer aldı. Kadınlarda Bağlar Gençlik Merkezi erkeklerde ise Dicle Üniversitesi şampiyon oldu. Kadınlarda Evim Gençlik Merkezi’nin ikinci olduğu müsabakalarda, emniyet müdürlüğü erkek takımı ikinci ve kredi yurtlar kurumu üçüncü oldu. Müsabakalarda dereceye giren takımlar, Diyarbakır adına 05-07 Mayıs’ta Kıbrıs’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, kurumlar arası Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarının oldukça renkli geçtiğini söyledi. Demir, “Müsabakalara kurumlarımız gereken ilgi gösterdi. Toplam 14 takımın yer aldığı müsabakalarda başarılı olanlar Diyarbakır’ı Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Kıbrıs’ta yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılacak ekiplere şimdiden başarılar diliyorum” dedi.