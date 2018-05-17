Diyarbakır’da MEB tarafından ilk kez kuyumculuk atölyesi açıldı

SODES Projesi kapsamında kurulan ve Diyarbakır Sur ilçesinde daha önce yaşanan terör olayları nedeniyle kepenk kapatan 421 esnaf ve 5 bin işsiz gence yönelik istihdam oluşturmak ve meslek sahibi olmalarının sağlanması için kurulan atölyenin açılışı, törenle yapıldı. Kuyumculuk alanında istihdam oluşturması için düzenlenen atölyenin açılış törenine Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı ve birçok davetli katıldı.

Açılış töreninde davetlilere bilgi veren Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Şirine Eronat, bu atölye ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan ve ustaları gün geçtikçe azalan Diyarbakır Hasır Bileziği gibi Diyarbakır’ın kültürel değerlerini de yaşatmayı hedeflediklerini söyledi. Eronat, atölyeye özellikle Sur mağdurlarından oluşan 60 kursiyerin meslek edinmek üzere kayıt altına alındığını belirtti.

Eronat, ilk etapta 30 kursiyerin eğitime başladığını ve 3 aylık bir eğitim sürecinin yaşanacağını kaydetti.

Kursiyerlere ücret verilecek

Proje Koordinatörü İbrahim Altaş da projedeki kursiyerlerimize günlük ihtiyaçlarının karşılamaları için 2 ay boyunca günlük 20 TL harçlık verileceğini ifade etti. Altaş, “Kursiyerlerimiz daha sonra, 1 ay da staj süreci geçirip o dönemde de günlük 30 TL harçlık alıp eğitim süreçlerini tamamlayacaklardır. Kursiyerlerimize ileriki süreçte piknik ve seminer çalışmaları da yapılacaktır” dedi.

Bu proje sayesinde Diyarbakır’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk Kuyumculuk Atölyesi’ne sahip olduğunu vurgulayan Altaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette ki SODES kapsamında oluşturulan atölyemizdeki eğitim süreci sadece proje süresi boyunca sınırlı kalmayacak. Daha nice gençlerimize bu alanda önümüzde yıllar boyunca eğitim vererek meslek edinmelerini sağlanacaktır. Gençlerimizin istihdam edilmeleri için çalışmalarımız devam edecektir.”