Diyarbakır'da meme kanserine karşı farkındalık semineri

Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Yiğit ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu, Ülkemizde ve bölgemizde giderek artan kanser istatistikleri, meme ve kadın kanserleriyle ilgili gelişmeler ve yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören seminer, soru ve cevaplarla son buldu. Seminerde, Türkiye'de ve bölgemizde en çok görülen kanser türleri arasında, 1. sırada meme kanseri olduğunu dile getiren Op. Dr. Volkan Yiğit, “8 kadından 1'inde görülen meme kanseri erken dönemde tespit edildiği takdirde tamamen tedavi edilebilir. Bunun için kadınlar çok dikkatli olmalı ve ayna karşısına geçip uzmanların önerdiği şekilde kendi kendilerini muayene etmeli. Şüphelendikleri en ufak bir belirti bile olsa mutlaka doktora görünmeliler” dedi.

“Meme kanseri risk faktörleri bilinmeli”

Kadınların meme kanseri risk faktörlerini bilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Yiğit, “Kadınlar, sigaranın, alkolün, stresin, aşırı kilonun meme kanseri riskini artırdığını bilmeleri gerekir. Buna göre her kadın, daha dikkatli olmalı ve meme kanseri riski olmasa dahi doktor kontrollerini aksatmamalıdır. Ayrıca bebeğini emziren annelerde meme kanseri riskinin düşük olduğu da bilinmesi gerekir. Her şeyden önce meme kanseri başta olmak üzere hiçbir kanserden korkulmamalı, geç kalmaktan korkulmalıdır. Bu yüzden her birey sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeli, doktora gitmekten çekinmemeli” diye konuştu.

“Jinekolojik kanser türleri kadınların korkulu rüyası olmamalı”

Kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserleri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu ise, şunları kaydetti:

“Jinekolojik kanser dediğimiz bu tür kanserler, kadınların korkulu rüyası olmaktan çıkmalı artık. Çünkü gelişen tanı ve tedavi yöntemleri sayesinde erken dönemde yakalayıp tedavi edebiliyoruz. Yapılması gereken sadece doktor kontrolünde olmak. 21 yaş üzerindeki aktif cinsel yaşamı başlamış tüm kadınlara düzenli smear ve hpvdna testi yaptırmalarını öneriyoruz. Testler menopoz sırasında da aksatılmamalı. 65 yaşından sonra hastanın o zamana kadar en az üç normal smear testi sonucu bulunuyorsa, doktorunun bilgisi ile smear testlerine son verilebilir. Ayrıca smear testinde şüpheli bir durum görülmüşse, test daha sık aralıklarla yapılabilir ya da ileri tetkik uygulanabilir.”