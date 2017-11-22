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22 Kasım 2017 13:44

Diyarbakır’da meslek tanıtım stantları kuruldu

Diyarbakır’da meslek tanıtım stantları kuruldu.

Diyarbakır’da meslek tanıtım stantları kuruldu

22 Kasım 2017 13:44

Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde düzenlenen meslek tanıtım stantları ’Gelin hep birlikte öğrenelim projesi’ ile hayata geçirilirken, açılış Vali Yardımcısı Tolga Toğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan tarafından yapıldı.


Meslek liselerinde öğrenilen tüm mesleklerin halkada öğretilmesi amaçlanan proje yoğun ilgi gördü. Vali Yardımcısı Tolga Toğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan hem sergiyi gezdi hem de uygulamalara katıldı. Ziyaretçilerin daha önce duymadığı meslekler bu stantlar sayesinde uygulamalı olarak gösterildi. Diyarbakır geneli 50’ye yakın meslek lisesinin katılımıyla yapılan etkinliğe katılanlar öğrencilerin büyük bir heyecan ile tanıttığı meslekler hakkında bilgi sahibi oldu.




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