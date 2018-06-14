Diyarbakır’da mezarlıklar bayram öncesi ziyaretçi akınına uğradı

Ramazan Bayramına bir gün kala vatandaşlar kabir hayatını kaybeden yakınlarını ziyaret edip dua okumak için mezarlıkları doldurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara gelen vatandaşlar, kabir başlarında Kur’an-ı Kerim okurken, bazı vatandaşlar da mezarların etrafını temizledi.

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlardan Behçet Oruç, Ramazan ayının bu yıl çok güzel geçtiğini söyledi. Oruç, “Allah bize lütuf verdi bu aylarda sıcaklık olurdu ama Ramazan bu yıl çok güzel geçti. Eskiye nazaran gençlerimizi camilerde gördük. Ben de babam, dedem ve yakınlarımı ziyaret etmek için geldim mezarlığa. Keşke her hafta gelebilseydik ama insanlar mezarlıklardan soğudu gibi. Ramazan Bayramı tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Arif Demir isimli vatandaş da Ramazan ayının bu yıl rahat geçtiğini belirterek, “Mutluyuz bitirdiğimiz için. Yarın bayram annem, babam, akrabalarımı ziyaret edip dua okuduk. Her bayram gelmeye özen gösteriyoruz. Allah hepimize güzel bayramlar nasip etsin” diye konuştu.