Diyarbakır’da mezun ol, üniversiteyi İngiltere ve Amerika’da oku

Okulun yönetim kurulu başkanı Nedim Dengiz, ”Çift dilli eğitim ve çift diploma ile öğrencilerimize bambaşka hayaller ve gelecek kurma imkanı tanıyoruz” dedi.

Diyarbakır İngiliz Kültür Okulları, Amerika ve İngiltere gibi dil eğitimi konusunda model olan ülkelerde okuma imkanı sağlayarak Doğu ve Güneydoğu’da bir ilke imza atıyor. Diyarbakır’da mezun olan öğrenciler, sınavsız geçiş hakkı ile bu iki ülkedeki üniversitelerde okuma imkanına kavuşuyor. Okulun öğrencilere sağladığı imkanlar arasında eğitim ve öğretimde pek rastlanmayan çift diploma da var. Öğrenciler bir diplomayı Türkiye’de, diğerini ise İngiltere’den alabilecek. Bu imkanlar nedeniyle İngiliz Kültür Okulları, son dönemlerde büyük bir ilgi görüyor, çocuklarının çift dilli eğitim ve çift diploma imkanı ile iyi bir gelecek kurmasını isteyen veliler tarafından tercih ediliyor.

"Dünya markasını Diyarbakır’a getirdik"

Diyarbakır İngiliz Kültür Okulları kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Nedim Dengiz, yoğun bir çalışma ve emek sonrasında okulu Diyarbakır ve bölge için gurur duyulacak aşamaya getirdiklerini söyledi. Dengiz, ”İngiliz Kültür Okulları eğitimde bir dünya markasıdır. Bu markayı Diyarbakır’a getirmek ve bölgenin hizmetine sunmak için büyük çaba gösterdik. Daha sonra sağladığımız imkan ve çalışmalarla okulu bölgenin gurur duyabileceği, ailelerin çocuklarını rahatlıkla emanet edebileceği hale getirdik. Okulumuzdan mezun olan öğrenciler bugün Türkiye, Amerika ve İngiltere’deki önemli üniversitelerde okuyor. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor” diye konuştu.

"Amerika ve İngiltere’de sınavsız üniversite"

Okulun özellikleri hakkında bilgi veren Dengiz, ”İngiltere ve Amerika üniversitelerine sınavsız geçiş hakkı veriyoruz. Bu çok önemli bir olaydır. Diyarbakır’daki bir çocuğun sınav şartı olmadan Amerika ve İngiltere gibi dil eğitiminde model olan, öncü kabul edilen üniversitelerde okuma imkanı bulması anlamına geliyor. Öğrenciler çift diploma sahibi olacak, bir diplomayı Türkiye’den diğerini okulumuzun genel merkezi olan İngiltere’den alacak. Bunun da bölgede başka örneği yok ve bizim için gurur vericidir” şeklinde konuştu.

Öğrenci parlamentosu ile demokratik hayata hazırlık

Titiz ve özenli bir eğitim sistemi uyguladıklarını ifade eden Dengiz, ”Tüm sınıflarımızda akıllı tahta var. 15 günde bir deneme sınavı yapıyoruz. Her öğrenciye eğitim koçu imkanı sunuyoruz. Oluşturduğumuz öğrenci parlamentosu ile çocukları şimdiden demokratik hayata hazırlıyoruz. Sosyal faaliyetlerimiz oldukça fazla. Öğrenciler ve velilerimizle birlikte büyük bir aile ortamı sağlamış durumdayız. Bu öğrencilerimizin başarısına da yansıyor. Son olarak TEOG sınavında yüzde 95 oranında başarı sağladık. Bu tablo Diyarbakır ve bölge için eğitimde bir rekordur” dedi.