Diyarbakır'da Mini Tıp Akademisi başladı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Diyarbakır'da tüm aile hekimlerini kapsayan Mini Tıp Akademisini başlattı.

Aile hekimlerinin mesleki niteliklerini birçok farklı alt konu başlığında daha da artırmak ve tıp alanında global anlamda yaşanan gelişmeleri aile hekimlerine aktarmak amacıyla AHEF tarafından Diyarbakır'da eğitimler ve akademik oturumlar gerçekleştirilecek. Akademinin açılış toplantısına Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mehmet Ülbeği, AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Mert, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Özcan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Yücel Uysal ile Diyarbakır ve çevre illerden çok sayıda aile hekimi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan, aile hekimliğinin Türkiye'de sağlık alanında en önemli ve memnuniyet oranı en yüksek alan olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde görev yapan toplam 24 bin aile hekimimiz var. Biz AHEF olarak ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm aile hekimlerimizin gerek sosyal gerek bilimsel gerekse özlük haklarının geliştirilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır ve Van'dan başlattığımız ve ülkemizin tamamına yaymayı hedeflediğimiz Mini Tıp Akademisi de adeta bir okul gibi gerek ülkemiz gerekse birinci basamak sağlık sektörü için çok önemli bir çalışma. Hedefimiz 2019 yılı sonuna kadar tüm bölgelerimizde tıp akademilerimizi gerçekleştirmek” dedi.