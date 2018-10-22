Diyarbakır'da minik futbolculara seminer

Spor Psikoloğu ve yazar Cevher Sönmez tarafından verilen seminerde, minik sporcular, futbolda zihinsel antrenman, odaklanma ve hedefe kenetleme gibi konularda bilgi edindi. Diyarbakır'da ilk kez bir spor psikoloğu tarafından verilen seminere, sporcu ebeveynleri de katıldı. Seyran Spor Tesislerinde gerçekleşen seminerde, psikolog Cevher Sönmez, ebeveyn ve sporculara önemli bilgiler aktardı. Sönmez, futbolun beyne biyolojik ve psikolojik anlamda yaptığı etkilerle ruh sağlığını kalkındırıcı özelliğe sahip olduğunu vurguladı.

Sönmez, futbolun çocuklar için sosyalleşmeyi sağladığı gibi onların düzen içerisinde hedefe kenetlemelerini sağlayan önemli bir spor türü olduğunu kaydederek, “Futbol, ayrıca kişiler arasındaki etkileşimi ve iletişimi sağlıyor. İşbirliğini çok üst seviyede geliştiriyor. Futbol, kişinin bedenini ve kendini umursamasını, ayrıca kendine verdiği değeri ve benlik saygısını da artırıyor” dedi.

Diyarbakır Futbol Akademisi Koordinatörü ve Antrenörü Ali Uslu da bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı. Uslu, “Diyarbakır'a çok önemli yenilikler getireceğiz. Futbolun sadece futbol olmadığını göstereceğiz. Futbolun bütün amaçlarını sporcularımıza öğreteceğiz. Psikolojik ve sosyolojik boyutunu her zaman ele alacağız. Oyun kurallarına yönelik etkinliklerimizi de çok yakında gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Seminerin ardından Cevat Sönmez'e Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi Koordinatörü ve Antrenörü Ali Uslu tarafından plaket verildi.