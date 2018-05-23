Diyarbakır’da Öcalan lehine slogan atan gruba müdahale: 1 gözaltı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığınca, merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi üzerinde seçim bürosu açılışı yapıldı. Büronun açılışına, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Feleknas Uca ve İmam Taşçıer ile partililer katıldı. Açılış sırasında bir grup partili, davul zurna eşliğinde halay çekerek, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Olası bir duruma karşı bölgede güvenlik önlemleri alan polis ise, slogan atılmaması yönünde grubu uyardı. Polis, uyarılara rağmen slogan atan gruba müdahale ederek, bir şahsı gözaltına aldı.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.