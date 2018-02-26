Diyarbakır’da öğrenciler hünerlerini sergiledi

Stem İnovasyon Bilim Fuarı’nda Bil Koleji öğrencileri hazırladıkları projeleri sergiledi.

Diyarbakır’da İlk defa düzenlenen 1.Stem İnovasyon Bilim Fuarı’nda Bil Koleji öğrencileri kendi hazırladıkları projeleri sergileme fırsatı buldu. Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen alışveriş merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda tişört katlama makinası, volkan patlaması deneyi, uçan adam ve sonsuz çiçek bahçesi gibi projelerle hünerlerini sergileyen öğrencilere vatandaşların ilgisi yoğundu.

“Amacımız rol model oluşturmak”

Bil Koleji ve Yükseliş Koleji Kurucusu Matematik Öğretmeni Yunus Oruç, Diyarbakır’da ilk defa düzenlenen böyle bir etkinliği yapmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Amacımız, öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak. Eğitim ve öğretimimizin temel gayesi budur. Onları burada sergilemek, Diyarbakır’daki eğitim ve öğretime bir rol model oluşturmaktır. Burada bir sinerji oluşturarak buradaki öğrencilerimizin yaptıklarının sunumunu gerçekleştirip onlara görsel bir şölen oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz bu anlamda ciddi çabalar sarf edip projeler geliştirdi. Çocuklarımızın bu araştırma ruhunu geliştirmek istiyoruz. Yüksek özgüvene sahip bireyler olarak kendi yaptıkları projeleri sunmalarını, savunmalarını ve dolayısıyla kişisel gelişimlerini de olumlu bir şekilde etkilemek istiyoruz. Buradaki sunumların hepsi ciddi anlamda bilimsel temellere dayanıyor. Çocuklarımız birçok alanda kendi maharetlerini sergileyebilmektedir. Bilgi dünyalarını burayı gezmeye gelen vatandaşlarımıza da sunmaktadır. Gelecek senelerde de bunu daha geliştirerek sunmak istiyoruz. 12 tane standımız var. Her birinde kendi içerisinde ayrı bilimsel derinliğe sahip sunumlar bulunmaktadır. Bunu daha da çeşitlendirerek memleketimizin bu yeniliklerden istifade etmesini arzulamaktayız” dedi.

Fuarda projelerini sergileyen öğrenciler de stantlarını ziyarete gelen vatandaşlara projeleri hakkında bilgiler vererek sunumlarını gerçekleştirdi.