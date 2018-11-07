Diyarbakır'da öğrencilere model uçak eğitimi verilecek

Fatih'in Gençleri Üretiyor projesi kapsamında Diyarbakır'da öğrencilere model uçak yapım eğitimi verilecek.

Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına Diyarbakır Atlas Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Ahmet Karadaşlı, Diyarbakır Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi müdür, öğretmen ve öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi okul müdürü Zahit Demir, yaptı. Demir'in ardından konuşan Diyarbakır Atlas Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Ahmet Karadaşlı ise, model uçak yapımı konusunda öğrencilere bilgi verdi.

Yapılan konuşmaların ardından kokteyl verilmesiyle program sona erdi.