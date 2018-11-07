İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da öğrencilere model uçak eğitimi verilecek

Fatih’in Gençleri Üretiyor projesi kapsamında Diyarbakır’da öğrencilere model uçak yapım eğitimi verilecek.

Fatih'in Gençleri Üretiyor projesi kapsamında Diyarbakır'da öğrencilere model uçak yapım eğitimi verilecek.


Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına Diyarbakır Atlas Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Ahmet Karadaşlı, Diyarbakır Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi müdür, öğretmen ve öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi okul müdürü Zahit Demir, yaptı. Demir'in ardından konuşan Diyarbakır Atlas Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Ahmet Karadaşlı ise, model uçak yapımı konusunda öğrencilere bilgi verdi.


Yapılan konuşmaların ardından kokteyl verilmesiyle program sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.