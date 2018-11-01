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Diyarbakır'da öğrencilere ücretsiz ring servisi devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, öğrencilerden gelen talepler üzerine geçen yıl Dicle Üniversitesi’nde başlattığı ücretsiz ring servisleri, yeni eğitim döneminin açılmasıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, öğrencilerden gelen talepler üzerine geçen yıl Dicle Üniversitesi'nde başlattığı ücretsiz ring servisleri, yeni eğitim döneminin açılmasıyla hizmet vermeye devam ediyor.


Diyarbakır'da daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesinin, Dicle Üniversitesi'nde okuyan ve yurtlarda kalan öğrencilerden gelen talepler üzerine oluşturduğu ücretsiz ring servisi hizmeti devam ediyor. Ziraat Fakültesi, Ziya Gökalp ve Selahaddin Eyyubi kız öğrenci yurtları arasında toplam 11 kilometrelik gidiş dönüş güzergahında öğrenciler toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz taşınıyor. Ziya Gökalp ve Selahaddin Eyyubi kız öğrenci yurtlarında kalan yaklaşık 2 bin öğrencinin kampüs içerisinde güvenli, rahat, konforlu ve ekonomik ulaşım imkanı sunmak amacıyla başlatılan ücretsiz ring servisleri, sabah saat 7.30'da başlayıp gece saat 22.00'a kadar sürüyor.

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