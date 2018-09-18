Diyarbakır'da okul servislerine sıkı denetleme

Diyarbakır'da okulların açılmasıyla birlikte yollara düşen okul servisleri trafik polisleri tarafından denetlendi. Denetime takılan araçlara ceza kesildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri 2018-2019 öğretim yılının başlamasıyla trafikteki yerini alan okul servislerini denetledi. Merkez Kayapınar ilçesinde devam eden uygulamalarda ekipler servis araçlarını durdurarak evrak ve emniyet kemeri kontrolü yaptı. Uygulamada denetime takılan okul servislerine ceza yazılırken öğrencilere emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı. Boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye edilen öğrencilere ayrıca trafik kurallarının anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

Bir hafta boyunca sürecek uygulamanın hergün farklı yerlerde ve saatlerde devam edeceği öğrenildi.