Diyarbakır’da okul sporları müsabakaları başladı

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, okul sporlarının startını verdiklerini söyledi. Demir, “Basketbol, futbol, futsal, hentbol ve voleybol branşlarında okul sporları müsabakaları başladı. Spor etkinlikleri kademeli olarak diğer branşları da kapsayacak şekilde devam edecek. Müsabakalarda yer alan tüm takımlara ve sporculardan beklentilerimiz vardır. Skor ve sonuç ne olursa olsun öğrencilerimizin ve takım sorumlularımızın centilmenlikten taviz vermemelerini istiyoruz. Sporun ruhuna ve ilkelerine göre hareket edilmesi, yapılan müsabakaların amacına uygun olacaktır” dedi.

Demir, müsabakalarda yer alan tüm sporcu ve takımlara başarılar dilediğini sözlerine ekledi.