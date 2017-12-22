Diyarbakır’da okullararası futbol müsabakaları

Seyrantepe Spor Tesislerindeki sentetik sahada düzenlenen müsabakalarda şampiyonluk ipini Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu göğüsledi.

Yüz okulun yer aldığı müsabakaların finalinde Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu ile AK Şemsettin Ortaokulu karşı karşıya geldi. Çok sayıda futbolseverin takip ettiği karşılaşmaya iyi başlayan Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu, Mustafa Kara’nın attığı 3 golle, rakibini mağlup etti ve Diyarbakır şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu futbol takımı ile öğretmenleri arasında büyük bir sevin yaşandı. İl şampiyonu olan Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu, 12-15 Ocak tarihleri arasında Batman’da yapılacak bölge müsabakalarında Diyarbakır’ı temsil edecek.

Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Kahraman, elde edilen başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Kahraman, kendilerine şampiyonluk yaşatan tüm öğrencilerini kutladığını ve her zaman yanlarında olan okul yönetimine de teşekkür ettiğini kaydetti. Kahraman, “Hedefimiz Batman’daki bölge müsabakalarında da şampiyon olup Diyarbakır’ı Okullararası Küçükler Futbol Türkiye Yarı final karşılaşmalarında temsil etmektir” dedi.