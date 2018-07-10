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10 Temmuz 2018 15:25

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralardı.

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 5 yaralı

10 Temmuz 2018 15:25


Kaza, Ergani ilçesi Dereboyu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergani istikametinden Diyarbakır’a seyir halinde olan 34 PG 044 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yaklaşık olarak 100 metre boyunca taklalar atıktan sonra duran araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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