Diyarbakır’da oy kullanma işlemleri tamamlandı

00’da başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı. Sandıklar kapanırken oylar sayılmaya başlandı.

Türkiye’de 32 ilde olduğu gibi Diyarbakır’da da saat 07.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı. Sandıklar kapanırken, görevliler sayıma başladı. Kentte seçim sakin bir atmosferde gerçekleşti. Herhangi bir olayın yaşanmadığı kent merkezinde 5 bin 300 polis görev yaptı. Sandığa katılımın yoğun olduğu gözlendi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından okullarda bulunan sandık görevlileri kendi sandıklarında oy sayımı yaptıktan sonra, çuvallarla oyların merkez ilçe seçim kuruluna götürüleceği belirtildi.