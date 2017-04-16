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16 Nisan 2017 06:13

Diyarbakır’da oy torbaları helikopterle taşındı

Diyarbakır’da, anayasa değişikliği referandumunda, vatandaşların oy kullanması için seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim birimlerine seçim görevlileri ve oy pusulaları, helikopterle götürüldü.

Diyarbakır’da oy torbaları helikopterle taşındı

16 Nisan 2017 06:13


Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı’ndan havalanan askeri helikopterler, Lice, Hani, Dicle ve Kulp ilçelerinden seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulaları olan torbaları aldı. Diyarbakır’dan havalanan helikopterler, seçim görevlileri ve oy pusulalarını güvenlik gerekçesiyle Lice ilçesine bağlı Üçdamlar, Tepe ve Kayacık, Hani ilçesine bağlı Topçular, Dicle ilçesine bağlı Yokuşlu ile Kulp ilçesine bağlı Aygün ve Bayır mahallelerine nakletti.


Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işlemi sonrasında yine helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki seçim kurulu başkanlığına bırakılacağı öğrenildi.




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