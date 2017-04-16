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16 Nisan 2017 08:12

Diyarbakır’da oy verme işlemi başladı

Diyarbakır’da vatandaşlar, anayasa referandumu dolayısıyla sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

Diyarbakır’da oy verme işlemi başladı

16 Nisan 2017 08:12


Diyarbakır’da, anayasa değişikliğinin oylanacağı seçimler sabah 07.00’da başladı. Polis, hemen her okulda geniş güvenlik önlemi alınırken, vatandaşlar da sabahın erken saatleri olmasına rağmen sıraya girip, oyunu verdi.


Oy kullanana vatandaşlar, “Türkiye hakkında hangisi hayırlıysa Allah onu nasip etsin, sabah erken kalkıp oyumuzu kullandık. Anneler ağlamasın, biz bunu istiyoruz, ülkemize hangisi hayırlıysa Allah onu nasip etsin” dedi.


Oy verme işleminin 16.00’da sona ereceği Diyarbakır’da 991 bin 212 seçmenin 3 bin 45 sandıkta oy vermesi bekleniyor.




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