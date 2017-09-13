Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 09:28

Diyarbakır’da patlama: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde evinin bahçesine atılan bir El Yapımı Patlayıcı’yı (EYP) kaldırmak isteyen bir kadın, meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

Diyarbakır’da patlama: 1 yaralı

13 Eylül 2017 09:28


Edinilen bilgiye göre, olay Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Hanzele Camii yanındaki Telgraf Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde bahçesine bir şey atıldığını fark eden kadın, bahçeye çıkarak ne olduğunu bilmediği cismi kaldırmak istedi. Bu sırada meydana gelen patlamada kadının kolları koptu. Bölgeye sevk edilen ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyübi Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yoğun bakıma alındı. Olayın ardından bölgeye giden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, inceleme başlattı.


Görgü tanıkları, daha önce kadının birileriyle tartıştığını ve sabah evinin bahçesine EYP atıldığını söyledi. Bir görgü tanığı, ses üzerine bahçeye girdiğini ve kadının kanlar içinde olduğunu, kollarının koptuğunu gördüğünü söyledi. Durumu görür görmez polis ve 112 Acil Servis’e haber verdiğini belirten vatandaş, gelen ambulansla yaralının hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.


Bölgede incelemelerin sürdüğü belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç