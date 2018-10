Diyarbakır'da pirinç hasadı başladı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Karacadağ bölgesinde ekilen pirinçlerin hasadına başladı. Masrafların arttığından yakınan üreticiler, pirinç alımında iyileştirme talep etti.

Diyarbakır'ın coğrafi işaretli tarım ürünleri listesinde bulunan Karacadağ pirincinin hasadına başlandı. İşçilerin kopardıktan sonra biçerdöverlerin ayıkladığı pirinçler, yerlere serilen sedirlerde kurutulmak için birkaç gün bekletiliyor. Kurutulma işleminin ardından toplanan pirinçler, fabrikaya götürülerek paketleniyor. Fabrikadaki işlemleri tamamlanan pirinçler, daha sonra sofralardaki yerini almak için marketlere dağıtılıyor. Karacadağ pirinci üretimi yapan çiftçiler masrafların arttığını belirterek pirincin alımında iyileştirme yapılmasını talep etti.

“Batı illerinden siparişler var”

Pirinç hasadı ile ilgili bilgi veren Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kılıçkaya köyü çiftçilerinden Muhittin Yücel, Karacadağ pirincinin tadını bilenlerin bu lezzetten bir daha vazgeçemeyeceğini söyledi. Yücel, “Bu pirinç çok tatlı ve lezzetlidir. İstanbul ve Ankara'da bu pirincin tadını alanlar bizi arayıp sipariş veriyor. Batı illerindeki vatandaşlara fabrika aracılığıyla gönderiliyor. Pirinç üretmek eskisi gibi değil, çok fazla masraflı olmaya başladı. Yılın 6 ayı sulama yapmak zorundayız. Nisan ayında ekiyoruz, eylül ayında biçiyoruz. Sulama yapan işçileri tutuyoruz, gübrenin fiyatı neredeyse pirinçle eşit olmuş. Pirinci biçerdöverlerle biçtikten sonra traktörlere doldurup araziye yayıyoruz. Arazide birkaç gün bekletip kuruttuktan sonra kamyona yükleyip fabrikaya gönderiyoruz” dedi.

“Masraf bu şekilde giderse Karacadağ pirinci yok olacak”

Çorum'da üretilen pirincin kendilerinin ürettiği pirinçten daha pahalı olduğunu kaydeden Yücel, şöyle devam etti:

“Elimizde şu an baldo pirinci var, Çorum pirinci bizim pirincimizden daha pahalıdır. Biz şu an 25 kilogramını 150 liraya satıyoruz. 25 kilogramını 150 liraya sattığımız ürünü marketten aldığımızda fiyatı 300 lira olmuş oluyor. Eskiden 20-25 ton ekiyorduk, bu sene 10 ton ile ekmeyeceğiz. Böyle olursa Karacadağ pirinci gittikçe yok olacak, her şey masrafların yüzünden. Tarım ve Orman Bakanlığına çağrımız var, bize destek vermelerini istiyoruz. Bu yardım gelmezse biz üretim yapamayacak duruma geleceğiz, Bakanlıktan kolaylık beliyoruz.”