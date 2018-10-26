Diyarbakır'da sağlık sempozyumları

Diyarbakır'da iki gün süreyle “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon” ve “1. Ulusal Afet ve Olağandışı Acil Sağlık Hizmetleri” sempozyumu düzenlenecek.

Diyarbakır'da Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği, Dicle Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD işbirliği ile 27-28 Ekim tarihlerinde “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon” ve “1. Ulusal Afet ve Olağandışı Acil Sağlık Hizmetleri” sempozyumu düzenlenecek. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenecek olan sempozyuma Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, dernek yöneticileri, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD yetkilileri ile il dışından da çok sayıda acil tıp teknisyeni ve teknikeri katılacak. İki gün sürecek sempozyumda uzmanlar tarafından acil sağlık hizmetlerinde yeni yöntemler ile kitlesel olaylarda olay yeri yönetimi ve yaralı tahliyesi gibi konular sunumlar halinde anlatılacak. Sempozyum düzenlenecek tatbikatla sona erecek.