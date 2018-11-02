Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist sağ ele geçirildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, büyük kentlerde saldırı hazırlığı içinde bulunan 3 terörist, sağ olarak ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma neticesinde, başta Diyarbakır ili olmak üzere metropol illere eylem yapmak üzere gelen 3 bölücü terör örgütü mensubunun, Dicle ilçesinde üzerlerinde bulunan 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 2 adet saat, 48 adet fünye, 1 adet avo metre, 1 adet el dürbünü, 2 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 5 adet entegre düzeneği ve örgütsel dokümanlar ile birlikte sağ olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 19.00'dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-100 Şehit Uzman Jandarma 3. Kademeli Çavuş Sinan Uçan-132 operasyonu, 2 Kasım 2018 Cuma günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan 1'inin İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan, sözde Amed Eyaleti Kendal alan sorumlusu Baran kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının üzerinde 4'ü dolu, 10'u boş olmak üzere toplam 14 sığınak içerisinde, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 14 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 10 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 113 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 122 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 adet el bombası, 2 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 4 adet gece görüş cihazı, 1 adet kamera, 1 adet optik cihaz, 3 adet radyo, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet hafıza kartı, 1 adet güneş paneli, 3 adet telsiz anteni, 1 adet akü, 1 adet 4'lü pil bloğu, 28 adet büyük pil, 59 adet kalem pil, 125 metre kablo, 2 adet cam kavanozda hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 adet kullanıma hazır basmalı düzenek, 2 adet bir kutu içerisinde saatli düzenek, 4 adet palaska, 3 adet sırt çantası, 16 adet şemsiye, 15 adet kütüklük, çok sayıda giyim, yaşam, ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.”

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı

Operasyonel faaliyetler neticesinde ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelerin muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 252 şahıs ve 19 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 53 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda, Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 51 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma neticesinde, başta Diyarbakır ili olmak üzere metropol illere eylem yapmak üzere gelen 3 bölücü terör örgütü mensubu, Dicle ilçesinde üzerlerinde bulunan 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 2 adet saat, 48 adet fünye, 1 adet avo metre, 1 adet el dürbünü, 2 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 5 adet entegre düzeneği ve örgütsel dokümanlar ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”