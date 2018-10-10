Diyarbakır'da sebze kolisinde uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarmanın yaptığı çalışmada bir şahsın montunun iç kısmında ve sebze kolisinde 1,65 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde Yol Kontrol ve Arama Noktasında (YKN), bugün KOM Şube Müdürlüğü destekli arama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu esnada, bir minibüs içerisinde şüpheli bir şahsın üstünde ve eşyasında arama kararına istinaden yapılan aramada, şahsın montunun iç kısmında ve sebze-meyve kolisi içerisine gizlenmiş 2 ayrı paket içerisinde toplam 1,65 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.