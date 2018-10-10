İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da sebze kolisinde uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’da jandarmanın yaptığı çalışmada bir şahsın montunun iç kısmında ve sebze kolisinde 1,65 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarmanın yaptığı çalışmada bir şahsın montunun iç kısmında ve sebze kolisinde 1,65 kilogram esrar ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde Yol Kontrol ve Arama Noktasında (YKN), bugün KOM Şube Müdürlüğü destekli arama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu esnada, bir minibüs içerisinde şüpheli bir şahsın üstünde ve eşyasında arama kararına istinaden yapılan aramada, şahsın montunun iç kısmında ve sebze-meyve kolisi içerisine gizlenmiş 2 ayrı paket içerisinde toplam 1,65 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.