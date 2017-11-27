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27 Kasım 2017 14:27

Diyarbakır’da şehirlerin ekonomik beklentileri konuşuldu

Diyarbakır’da, AK Parti Genel merkez ve il başkanlığı tarafından Şehirlerin Ekonomik Beklentileri konulu forum gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da şehirlerin ekonomik beklentileri konuşuldu

27 Kasım 2017 14:27


DSİ toplantı salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Erdal Tanas Karagöl, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar ve partililer katıldı. Yapılan sunumun ardından konuşan Karagöl, şehirlerin ekonomik beklentileri formu ile bir taraftan şehirlerdeki hem geçmişte AK Parti tarafından gerçekleştirilen yatırımların memnuniyet derecesini hem de yapılması gereken yatırımları öğrenmek istediklerini söyledi. Karagöl, “En önemlisi de şu anda devam eden ve hızlandırılması gereken yatırımlar nelerdir ve son olarak da şehrin önümüzdeki 10 yıllık süre zarfında gelecekte şehrin vizyonunu geliştirecek projeler nedir aslında biz bunları arıyoruz. Bir taraftan biz makro ekonomideki iyileşmeyi aslında şehirlerde de bu iyileşmenin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini, hangi yatırımlarla projelerle gerçekleştirilmesi gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken halka soruyoruz anketlerle halkın beklentilerini öğrenmek istiyoruz. Diğer tarafta bugün sabah oturumlarını teşkilat mensuplarına ayırıyoruz AK Parti’nin 10 milyonun üzerindeki üye sayısını göz önünde bulundurduğumuzda ve tüm teşkilatları göz önünde bulundurduğumuzda aslında bu teşkilatlardan gelen beklentiler çok önemli. Halkın nabzını tutmak amacıyla çok önemli bir gösterge olarak almak lazım. Öğleden sonraki oturumda, iş çevreleri, dernekler ve STK’larla konuşuyoruz. Aynı şekilde onlara soruyoruz. Şehrin geçmişi bugünü ve yarını için gerekli yatırımlar nedir bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar Diyarbakır dahil 8 ilde gerçekleştirdik. Katılıma bakıldığında, sorulara bakıldığında bunun ne kadar önemli olduğu ve sürekli olarak belli aralıklarla bunun tekrarlanması gerekir ve kısa sürede yapılması gerekenler, hızlı bir şekilde bu sorunların çözüme kavuşması orta, uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası belirlenmesi, ekonomik anlamda şehirlerin çok daha farklı bir yere taşınacağını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.


Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.




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