Diyarbakır’da şehitler için hatim duası

Şehitlik semtinde bulunan Hava Şehitliği’ndeki programa, Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vakili Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Bağlar Kaymakamı ve Vali Yardımcı Vekili Tolga Toğan, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve davetliler katıldı.

Şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, Kurban Bayramı arefesinde sahip olunan tüm değerleri canları pahasına kendilerine emanet eden, bu kara toprağa, bir gül bahçesine girercesine giren ve bu toprakları kendilerine vatan eyleyen şehitlerin huzurunda olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

“Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Mekanları cennet, sevgili peygamberimiz komşuları olsun. Cenabı Allah bizleri onların şefaatinden nasip eylesin. Millet olarak geleceğe doğru büyük yürüyüşümüzde, şehitlerimiz bu yolculuğun her anında bizlerle birlikte olacak, her an hatırlanacak ve Fatihalarla anılacaklardır. Onlar bu büyük ve kutlu devletin ve dualı milletin sonsuza kadar var olması, bayrağımızın gönderde dalgalanması, ezanımızın semalarda sonsuza kadar var olması için en büyük fedakarlık olan canlarını verdiler ve şüphesiz şehitler tepesi bu milletin tarihinde hiçbir zaman boş kalmadı. Birlik ve beraberliğimizin aziz ve muazzez şehri Diyarbakır’da, içinde bulunduğumuz Hava Şehitliği’nde meftun olan ve bunun dışında da vatan ve millet bekası uğruna hayatını seve seve feda eden şehitlerle bir yiğitler yurdudur. Asker, polis, korucu, sivil şehitlerine kadar, her birisi bu kahramanlar dizisinin bizce ismi unutulmayacak kahramanlarıdır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü ve işbirlikçisi, bu büyük yolculuğumuzda bizi geri durduramayacak ve bu büyük ve kutlu yürüyüşü engelleyemeyecektir. İçte ve dışta başta PKK, FETÖ, bunların uşakları, işbirlikçileri ve uzantıları bilmelidir ki, bu millet yenilmez, bu millet bölünmez, bu devlet, bu büyük yürüyüşte engellenemez. Her cephede, her alanda kararlılıkla, geleceğe doğru bu inançla yürüyen milletimizin, inşallah gelecek her günü bugünden daha iyi olacak.”

Vali Güzeloğlu’nun konuşmasının ardından, il müftüsü tarafından daha önce şehitlerin ruhuna okutulan hatmin, hatim duası yapıldı.

Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerine karanfil bırakmasının ardından ziyaret sona erdi.