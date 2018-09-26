Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'da silah ve mühimmat kaçakçılığını yapanlara yönelik operasyonda, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve silah mühimmatı kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 adet AK-47 Kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 9 adet ruhsatsız tabanca, 96 adet çeşitli çap ve özelliklerde fişek, 2 adet av tüfeği ve 12 Adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Soruşturma kapsamında dün yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde ise Diyarbakır'da ikamet eden 9 şüpheli ile Şanlıurfa ilinde ikamet eden 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.