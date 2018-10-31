Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup alasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 70 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan kıraathanede daha önce aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kıraathane dışına taşan kavgada 1 kişi iki ayrı silahtan gelen kurşunlarla boğazından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki bazı araçların hasar gördüğü olay yerinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.