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02 Ocak 2017 16:12

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı

02 Ocak 2017 16:12

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Park Orman karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, güvenlik şeridiyle kapattığı olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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