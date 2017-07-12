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12 Temmuz 2017 16:56

Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan kente suikast tarzı eylem yapmak üzere geldikleri değerlendirilen 3 terörist yakalandı.

Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

12 Temmuz 2017 16:56

Teröristlerin kaldığı evde yapılan aramada 2 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet AK 47 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan geldiği belirlenen ve suikast tarzı eylem yapacağı değerlendirilen 3 teröristin yakalanması için önceki gün geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Merkez Bağlar ilçesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda, 3 terörist kıskıvrak yakalandı. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Teröristlerin yakalandığı evde aynı gün yapılan aramada, 1 adet 9 milimetre tabanca, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 adet 9 milimetre çapında, 11 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet hafıza kartı ile 1 adet örgütsel içerikli olabileceği değerlendirilen doküman ele geçirildi. Aynı adreste, evin havalandırma boşluğuna malzemeler atıldığı bilgisi üzerine 11 Temmuz’da yapılan aramada ise, 5 adet el bombası, 3 adet AK 47 uzun namlulu silah, 11 adet AK 47 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 2 adet Karabiner 98K marka keskin nişancı tüfeği ve tüfeğe ait 6’sı çelik uçlu olmak üzere 24 adet fişek, 405 adet AK47 marka uzun namlulu silaha ait fişek, 38 adet el yapımı patlayıcı dış kabı, 1 adet çivi ile desteklenmiş halde, 1 adet de dışı kırık ve jelatinli sarılı olmak üzere 2 bardak ile 2 adet bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.




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